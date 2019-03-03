Клімент прокоментував своє затримання у Криму

"Після богослужіння я відбув на автовокзал для того, щоб поїхати у Ростов та взяти участь у судовому засіданні щодо Павла Гриба, а потім на наступний день у вівторок відвідати його у СІЗО та сповідати і причастити за дозволом суду. За 15 хвилин до виїзду автобуса, у якому я перебував, підійшов наряд поліції, попросили надати документи та показати речі. Після цього мене попросили пройти у чергову частину при автовокзалі, там протримали дуже довго, відвезли у центральний райвідділ поліції Сімферополя", - розповів Климент.

Він повідомив, що спочатку його звинуватили у крадіжці церковних речей, а потім - в образі честі та гідності поліцейських.

"Звинуватили у тому, що нібито був дзвінок телефоном, хтось повідомив, що я вкрав церковні речі. Але перерахували ті речі, які були у мене у дипломаті. Після того, як мене протримали більше чотирьох годин у центральному відділку, придумали нову справу. Заступник начальника поліції Криму повідомив, що я затримуюсь ще на три години у зв'язку з тим, що хтось на автовокзалі написав скаргу, що я нецензурно висловлювався та ображав честь та гідність поліцейських", - додав архієпископ.

За його словами наразі його перевили у Київський райвідділ "поліції". Там з ним працюють адвокати.

"Зі мною зараз тут працює група адвокатів Еміль Курбедінов та Микола Полозов, а консультації телефоном дають Ольга та Дмитро Діндзе, вони перебувають у Москві та контролюють ситуацію звідти. Група адвокатів дуже потужна. Прийшло повідомлення від Людмили Денісової, що вона зв'язалася із Москальковою і та повинна зараз виходити на зв'язок", - розповів архієпископ.

На його думку, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).

Як повідомлялося, спочатку Клімента доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.

У МЗС України висловили стурбованість щодо затримання Климента і заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це.