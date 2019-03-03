В окупованому Сімферополі затримали архієпископа Клімента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні окупаційна поліція затримала архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ) на автовокзалі м. Сімферополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"3 березня 2019 р. вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Клімент (Кущ) був затриманий російською поліцією на автовокзалі м. Сімферополя. Останні відомості про нього – що його везуть до Київського районного відділення поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 12:15 по київському часу зв'язку із затриманим немає.
Також у ПЦУ уточнили, що архієпископ Клімент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба у м. Ростові-на-Дону.
Нагадаємо, у Криму хочуть закрити головний храм ПЦУ.
Як повідомляв УНН, в МА "Бориспіль" єпископа УПЦ МП затримали через антиукраїнську пропаганду.