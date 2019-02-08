У Криму хочуть закрити головний храм ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC, якому дав коментар архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.
За його словами, мова йде про припис із вимогою звільнити приміщення храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі, який надійшов від так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму.
Архієпископ зазначив, що припис не має “терміну виконання”.
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У своєму Facebook член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря написав, що “єдиному українському православному храму в цьому місті загрожує знищення”.
Євстратій Зоря назвав це “помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність” архієпископа Сімферопольського і Кримського.
Як повідомляв УНН, 5 лютого архієпископа Климента призначили головою місії ПЦУ з допомоги жертвам порушення прав людини та незаконно утримуваним у Росії й на окупованих територіях України.
У коментарі виданню він уточнив, що це не єдине храмове приміщення ПЦУ у Криму, але головний храм півострова і центр єпархії.
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Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.
За словами Євстратія Зорі, зараз на півострові лишись лише кілька храмів.
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