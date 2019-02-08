У Криму хочуть закрити головний храм ПЦУ

За його словами, мова йде про припис із вимогою звільнити приміщення храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі, який надійшов від так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму.

Архієпископ зазначив, що припис не має “терміну виконання”.

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У своєму Facebook член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря написав, що “єдиному українському православному храму в цьому місті загрожує знищення”.

Євстратій Зоря назвав це “помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність” архієпископа Сімферопольського і Кримського.

Як повідомляв УНН, 5 лютого архієпископа Климента призначили головою місії ПЦУ з допомоги жертвам порушення прав людини та незаконно утримуваним у Росії й на окупованих територіях України.

У коментарі виданню він уточнив, що це не єдине храмове приміщення ПЦУ у Криму, але головний храм півострова і центр єпархії.

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Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.

За словами Євстратія Зорі, зараз на півострові лишись лише кілька храмів.

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