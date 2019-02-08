У ПЦУ прокоментували застереження проти сприяння релігійним громадам

"Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) стурбована заявами, у яких висловлено застереження щодо можливості для органів місцевого самоврядування сприяти релігійним громадам у здійсненні права на зміну юрисдикційної підлеглості. Такі заяви є неконструктивними та вносять додаткову напругу. Тому звертаємося до органів місцевої влади, місцевого самоврядування, представників Національної поліції та інших правоохоронних органів на місцях відповідно до компетенції у разі потреби забезпечувати для релігійних громад реалізацію їхніх законних прав", - повідомили в прес-службі ПЦУ.

При цьому в ПЦУ зазначили, що право на добровільну зміну релігійною громадою своєї канонічної та юрисдикційної підлеглості гарантоване законодавством України. Таке право реалізується на загальних зборах релігійної громади. Членство в релігійній громаді визначається нею самою і не може бути обмежуване проти волі громади.

У ПЦУ пояснили, що протягом останнього часу було поширено низку заяв, де містяться застереження щодо сприяння органів місцевого самоврядування релігійним громадам під час добровільної зміни ними своєї юрисдикційної підлеглості.

Нагадаємо, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України, які просять визнати неконституційним закон про перехід релігійних громад.

Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшли 225 парафіяльних храмів УПЦ МП.