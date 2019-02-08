До ПЦУ перейшло 225 парафій

Від так за останні дві доби до ПЦУ приєдналось 8 парафій.



Зокрема, за минулу добу, 7 лютого, до ПЦУ перейшли три парафії на Житомирщині: парафія у селі Гранітне, Церква Успіння Пресвятої Богородиці, у с. Гардишівка, Церква святого Іоанна Богослова та у с. Сутківці, Церква Покрови Пресвятої Богородиці.



Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло 12 священників.



Як повідомляв УНН, переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання – серед них більшість тих, хто ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм.