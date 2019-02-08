К ПЦУ перешло 225 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По состоянию на 8 февраля в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли 225 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на данные Религиозной информационной службы Украины.
От так за последние двое суток до ПЦУ присоединилось 8 приходов.
В частности, за минувшие сутки, 7 февраля, в ПЦУ перешли три прихода на Житомирщине: приход в селе Гранитное, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, в с. Гардышевка, Церковь святого Иоанна Богослова и в с. Сутковцы, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло 12 священников.
Как сообщал УНН, подавляющее большинство украинцев относит себя к православному вероисповеданию - среди них большинство тех, кто идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.