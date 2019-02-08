К ПЦУ перешло 225 приходов

От так за последние двое суток до ПЦУ присоединилось 8 приходов.



В частности, за минувшие сутки, 7 февраля, в ПЦУ перешли три прихода на Житомирщине: приход в селе Гранитное, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, в с. Гардышевка, Церковь святого Иоанна Богослова и в с. Сутковцы, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.



Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло 12 священников.



Как сообщал УНН, подавляющее большинство украинцев относит себя к православному вероисповеданию - среди них большинство тех, кто идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.