До ПЦУ перейшло 12 священників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. До Православної церкви України перейшло дванадцять священників з Української православної церкви МП. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії УПЦ, передає УНН.
"За ухилення в розкол заборонені в служінні дванадцять кліриків Київської єпархії УПЦ", - йдеться у повідомленні.
Протоієрей Петро Володимирович Зуєв;
Протодиякон Ростислав Ярославович Воробій;
Протоієрей Андрій Володимирович Дудченко;
Протоієрей Миколай Вікторович Тишкун;
Ієрей Сергій Володимирович Бережной;
Протодиякон Іоанн Анатолійович Гичун;
Протоієрей Ігор Євгенійович Савченко;
Протоієрей Миколай Анатолійович Павленко;
Протоієрей Георгій Іванович Коваленко;
Протоієрей Олег В’ячеславович Скнарь;
Протоієрей Тарас Олександрович Козка;
Протодиякон Савва Михайлович Заріцький.
Як повідомляв УНН, переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання – серед них більшість тих, хто ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм.
Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.