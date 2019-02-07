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До ПЦУ перейшло 12 священників

До ПЦУ перейшло 12 священників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. До Православної церкви України перейшло дванадцять священників з Української православної церкви МП. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії УПЦ, передає УНН.

"За ухилення в розкол заборонені в служінні дванадцять кліриків Київської єпархії УПЦ", - йдеться у повідомленні.

Протоієрей Петро Володимирович Зуєв;
Протодиякон Ростислав Ярославович Воробій;
Протоієрей Андрій Володимирович Дудченко;
Протоієрей Миколай Вікторович Тишкун;
Ієрей Сергій Володимирович Бережной;
Протодиякон Іоанн Анатолійович Гичун;
Протоієрей Ігор Євгенійович Савченко;
Протоієрей Миколай Анатолійович Павленко;
Протоієрей Георгій Іванович Коваленко;
Протоієрей Олег В’ячеславович Скнарь;
Протоієрей Тарас Олександрович Козка;
Протодиякон Савва Михайлович Заріцький.

Як повідомляв УНН, переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання – серед них більшість тих, хто ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.

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