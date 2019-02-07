К ПЦУ перешло 12 священников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. К Православной церкви Украины перешло двенадцать священников из Украинской православной церкви МП. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ, передает УНН.
"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.
Протоиерей Петр Владимирович Зуев;
Протодиакон Ростислав Ярославович Воробей;
Протоиерей Андрей Владимирович Дудченко;
Протоиерей Николай Викторович Тишкун;
Иерей Сергей Владимирович Бережной;
Протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун;
Протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко;
Протоиерей Николай Анатольевич Павленко;
Протоиерей Георгий Иванович Коваленко;
Протоиерей Олег Вячеславович Скнарь;
Протоиерей Тарас Александрович Козка;
Протодиакон Савва Михайлович Зарицкий;
Как сообщал УНН, подавляющее большинство украинский относит себя к православному вероисповеданию - среди них большинство тех, кто идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.
Напомним, по состоянию на 6 февраля в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли 217 приходских храмах УПЦ МП . Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.