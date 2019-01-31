Близько половини православних України відносить себе до ПЦУ на чолі з Епіфанієм

КИЇВ. 31 січня. УНН. Переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання – серед них більшість тих, хто ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм. Про відповідні результати дослідження повідомила прес-служба Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, передає УНН.