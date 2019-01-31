Близько половини православних України відносить себе до ПЦУ на чолі з Епіфанієм
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання – серед них більшість тих, хто ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм. Про відповідні результати дослідження повідомила прес-служба Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, передає УНН.
"Переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання (70,7%). Серед них переважна більшість ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ, Митрополит Епіфаній) – 43,9%. Просто православними (не відносять себе до певної церкви) називає себе 38,4% опитаних. З УПЦ Московського патріархату (митрополит Онуфрій) ідентифікує себе 15,2% православних українців", - зазначили автори дослідження.
При цьому в Центрі додали, що просто християнами себе вважають 8,8% опитаних, 6,9% відносять себе до греко-католиків, а 1,3% - римо-католиків, а 9,5% громадян не відносить себе до жодної з релігійних віросповідань.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало Київську митрополію Української православної церкви як релігійну організацію.
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.