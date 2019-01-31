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Мін'юст зареєстрував Київську митрополію ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало Київську митрополію Української православної церкви як релігійну організацію. Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на реєстр Мін'юсту, передає УНН.

"Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) - зареєстрована 30.01.19 р.", - повідомив Зоря.

За даними реєстру, керівником релігійної організації "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" (Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) є Сергій Думенко - митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Нагадаємо, до ПЦУ перейшло понад 150 парафій.

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