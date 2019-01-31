До ПЦУ перейшло понад 150 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 31 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 158 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.
За 30 січня до ПЦУ перейшли дві парафії – Церква Преподобного Агапіта Печерського у Рівному, храм Свято-Різдва Пресвятої Богородиці с. Боянчук Чернівецької області.
Також, 31 січня до ПЦУ також перейшов храм Святої великомучениці Параскеви с.Скибинці Черкаської області.
Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.
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