До ПЦУ перейшло понад 150 парафій

За 30 січня до ПЦУ перейшли дві парафії – Церква Преподобного Агапіта Печерського у Рівному, храм Свято-Різдва Пресвятої Богородиці с. Боянчук Чернівецької області.



Також, 31 січня до ПЦУ також перейшов храм Святої великомучениці Параскеви с.Скибинці Черкаської області.



Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.



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