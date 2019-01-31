К ПЦУ перешло более 150 парафий

По 30 января в ПЦУ перешли два прихода - Церковь Преподобного Агапита Печерского в Киеве, храм Свято-Рождества Пресвятой Богородицы с. Боянчук Черновицкой области.



Также, 31 января в ПЦУ также перешел храм Святой великомученицы Параскевы с.Скибинци Черкасской области.



Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ. Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.



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