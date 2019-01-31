Минюст зарегистрировал Киевскую митрополию ПЦУ

КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook, ссылаясь на реестр Минюста, передает УНН.