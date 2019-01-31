Минюст зарегистрировал Киевскую митрополию ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook, ссылаясь на реестр Минюста, передает УНН.
"Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) - зарегистрированная 30.01.19 г.", - сообщил Заря.
По данным реестра, руководителем религиозной организации "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)" (Киевская Митрополия УПЦ (ПЦУ) является Сергей Думенко - митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
Напомним, в ПЦУ перешло более 150 приходов.