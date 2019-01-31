Около половины православных Украины относит себя к ПЦУ во главе с Епифанием

"Подавляющее большинство украинцев относит себя к православному вероисповеданию (70,7%). Среди них подавляющее большинство идентифицирует себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ, Митрополит Епифаний) - 43,9%. Просто православными (не относят себя к определенной церкви) называет себя 38,4% опрошенных. С УПЦ Московского патриархата (митрополит Онуфрий) идентифицирует себя 15,2% православных украинцев", - отметили авторы исследования.

При этом в Центре добавили, что просто христианами себя считают 8,8% опрошенных, 6,9% относят себя к греко-католикам, а 1,3% - римо-католиков, а 9,5% граждан не относит себя ни к одной из религиозных вероисповеданий.

Напомним, Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви, как религиозную организацию.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.



