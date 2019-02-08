В ПЦУ прокомментировали предостережения против содействия религиозным общинам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Предостережение против содействие религиозным общинам в обеспечении их права на изменение подчинения является неконструктивными. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.
"Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) обеспокоена заявлениями, в которых выражено предостережение о возможности для органов местного самоуправления содействовать религиозным общинам в осуществлении права на изменение юрисдикционной подчиненности. Такие заявления являются неконструктивными и вносят дополнительное напряжение. Поэтому обращаемся в органы местной власти, местного самоуправления, представителей Национальной полиции и других правоохранительных органов на местах в соответствии с компетенцией в случае необходимости обеспечивать для религиозных общин реализацию их законных прав", - сообщили в пресс-службе ПЦУ.
При этом в ПЦУ отметили, что право на добровольную смену религиозной общиной своей канонической и юрисдикционной подчиненности гарантировано законодательством Украины. Такое право реализуется на общем собрании религиозной общины. Членство в религиозной общине определяется им самим и не может быть ограничиваемые против воли общины.
В ПЦУ объяснили, что в последнее время было распространено ряд заявлений, где содержатся оговорки о содействии органов местного самоуправления религиозным общинам во время добровольного изменения ими своей юрисдикционной подчиненности.
Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины, которые просят признать неконституционным закон о переходе религиозных общин.
Как сообщал УНН, в ПЦУ перешли 225 приходских храмов УПЦ МП.