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В Крыму хотят закрыть главный храм ПЦУ

В Крыму хотят закрыть главный храм ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины, действующий на территории полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC, которому дал комментарий архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

По его словам, речь идет о предписании с требованием освободить помещение храма святых Владимира и Ольги в Симферополе, который поступил от так называемого министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Архиепископ отметил, что предписание не имеет "срока исполнения".

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В своем Facebook член синода ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря написал, что "единому украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение".

Евстратий Зоря назвал это "местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность" архиепископа Симферопольского и Крымского.

Как сообщал УНН, 5 февраля архиепископа Климента назначили главой миссии ПЦУ с помощи жертвам нарушения прав человека и незаконно удерживаемым в России и на оккупированных территориях Украины.

В комментарии изданию он уточнил, что это не единственное храмовое помещение ПЦУ в Крыму, но главный храм полуострова и центр епархии.

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Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что до аннексии на полуострове было 44 действующие общины с помещениями для молитв.

По словам Евстратия Зори, сейчас на полуострове остается лишь несколько храмов.

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