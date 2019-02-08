В Крыму хотят закрыть главный храм ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины, действующий на территории полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC, которому дал комментарий архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.
По его словам, речь идет о предписании с требованием освободить помещение храма святых Владимира и Ольги в Симферополе, который поступил от так называемого министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
Архиепископ отметил, что предписание не имеет "срока исполнения".
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В своем Facebook член синода ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря написал, что "единому украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение".
Евстратий Зоря назвал это "местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность" архиепископа Симферопольского и Крымского.
Как сообщал УНН, 5 февраля архиепископа Климента назначили главой миссии ПЦУ с помощи жертвам нарушения прав человека и незаконно удерживаемым в России и на оккупированных территориях Украины.
В комментарии изданию он уточнил, что это не единственное храмовое помещение ПЦУ в Крыму, но главный храм полуострова и центр епархии.
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Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что до аннексии на полуострове было 44 действующие общины с помещениями для молитв.
По словам Евстратия Зори, сейчас на полуострове остается лишь несколько храмов.
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