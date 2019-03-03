В оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня оккупационная полиция задержала архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ) на автовокзале г. Симферополь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).
"3 марта 2019 днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале г. Симферополь. Последние сведения о нем - что его везут в Киевский районный отделения полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 12:15 по киевскому времени связи с задержанным нет.
Также в ПЦУ уточнили, что архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в г. Ростове-на-Дону.
Напомним, в Крыму хотят закрыть главный храм ПЦУ.
Как сообщал УНН, в МА "Борисполь" епископа УПЦ МП задержали из-за антиукраинскую пропаганду.