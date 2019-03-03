У МЗС відреагували на затримання Клімента в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило стурбування щодо затримання в окупованому Криму архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.
"Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної Церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму", - сказала Зеленко.
За її словами, справжні утиски на релігійні свободи та права вірян відбуваються на окупованих Росією територіях.
"Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ", - додала Зеленко.
Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).
Крім того, Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що "причиною для затримання Клімента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл".