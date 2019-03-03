В МИД отреагировали на задержание Климента в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность по задержанию в оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - сказала Зеленко.
По ее словам, настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях.
"Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - добавила Зеленко.
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).
Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".