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В МИД отреагировали на задержание Климента в оккупированном Крыму

В МИД отреагировали на задержание Климента в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность по задержанию в оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - сказала Зеленко.

По ее словам, настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях.

"Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - добавила Зеленко.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".

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