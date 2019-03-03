Клімент перебуває у відділку "поліції" в окупованому Сімферополі – Омбудсмен

"Тільки-но мені вдалося зв'язатися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом (Кущем), якого було незаконно затримано окупаційною поліцією на автовокзалі міста Сімферополя. За словами Климента, зараз він знаходиться в одному з райвідділків поліції Сімферополя", - написала Омбудсмен.

Також, за інформацією Денісової, приблизно годину тому його вивели з автобусу, пояснивши, "що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено ним з церкви".

"Климент запевнив мене, що у поліції лише через півгодини після затримання дізналися, ким він є, а саму справу сфабрикували майже одразу", - зазначила вона.

Вона заявила, що "причиною для затримання Климента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл".

"РФ боїться, що усьому світові стане відома правда щодо стану здоров'я Павла. Їм є, що приховувати! До цього судове засідання по Павлу перенесли, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров'я політв’язня", - написала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).