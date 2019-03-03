Климент находится в отделении "полиции" в оккупированном Симферополе – Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) находится в одном из райотделов "полиции" Симферополя. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущем), который был незаконно задержан оккупационной полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя", - написала Омбудсмен.
Также, по информации Денисовой, примерно час назад его вывели из автобуса, объяснив, "что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви".
"Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - отметила она.
Она заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".
"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного" , - написала Денисова.
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).