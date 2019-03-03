Климент прокомментировал свое задержание в Крыму

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а потом на следующий день во вторник посетить его в СИЗО и исповедовать и причастить по разрешению суда. За 15 минут до выезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи. После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - рассказал Климент.

Он сообщил, что сначала его обвинили в краже церковных вещей, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

"Обвинили в том, что якобы был звонок по телефону, кто-то сообщил, что я украл церковные вещи. Но перечислили те вещи, которые были у меня в дипломате. После того, как меня продержали более четырех часов в центральном отделении, придумали новое дело. Заместитель начальника полиции Крыма сообщил, что я задерживаюсь еще на три часа в связи с тем, что кто-то на автовокзале написал жалобу, что я нецензурно выражался и оскорблял честь и достоинство полицейских", - добавил архиепископ.

По его словам сейчас его перевели в Киевский райотдел "полиции". Там с ним работают адвокаты.

"Со мной сейчас здесь работает группа адвокатов Эмиль Курбединов и Николай Полозов, а консультации по телефону дают Ольга и Дмитрий Диндзе, они находятся в Москве и контролируют ситуацию оттуда. Группа адвокатов очень мощная. Пришло сообщение от Людмилы Денисовой, что она связалась с Москалькова и та должна сейчас выходить на связь", - рассказал архиепископ.

По его мнению, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Как сообщалось, сначала Климента доставили в Центральный районный отдел "полиции", однако впоследствии решили перевезти в Киевский РО.

В МИД Украины выразили обеспокоенность по задержанию Климента и заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого.