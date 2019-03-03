ПЦУ: Клімента перевозять до іншого відділку "поліції", щоб опитати за новою заявою

"Станом на 16:40 поліцейські інформували, що до них надійшла заява, нібито архієпископ Клімент в районі автовокзалу "нецензурно лаявся". З Центрального районного відділу владику перевозять до Київського РВ для "опитування" за новою заявою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у ПЦУ розповіли подробиці затримання Клімента.

"Об 11:45 київського часу він був затриманий в автобусі, поліцейські провели обшук речей. А об 11:50 (тобто після обшуку) нібито до поліції "зателефонував парафіянин" храму святих Володимира і Ольги (де архієпископ є настоятелем, єдиний український православний храм у Сімферополі), з "повідомленням про викрадення церковних речей", при чому опис речей співпадає з тими, які поліцейські бачили у владики Клімента під час обшуку", - зазначили у ПЦУ.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).

Крім того, Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що "причиною для затримання Клімента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл".

У МЗС України висловили стурбованість через затримання Клімента і заявило, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це.