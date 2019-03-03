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ПЦУ: Климента перевозят в другое отделение "полиции", чтобы опросить по новому заявлению

ПЦУ: Климента перевозят в другое отделение "полиции", чтобы опросить по новому заявлению

Киев  •  УНН

 • 10807 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента перевозят в оккупированном Крыму в другой райотдел "полиции" для "опроса" по новому заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ) в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 16:40 полицейские информировали, что к ним поступило заявление, якобы архиепископ Климент в районе автовокзала "нецензурно ругался". С Центрального районного отдела владыку перевозят в Киевский РО для "опроса" по новому заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ПЦУ рассказали подробности задержания Климента.

"В 11:45 по киевскому времени он был задержан в автобусе, полицейские провели обыск вещей. А в 11:50 (то есть после обыска) якобы в полицию "позвонил прихожанин" храма святых Владимира и Ольги (где архиепископ является настоятелем, единственный украинский православный храм в Симферополе), с "сообщением о похищении церковных вещей", причем описание вещей совпадает с теми, которые полицейские видели у владыки Климента во время обыска", - отметили в ПЦУ.

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".

В МИД Украины выразили обеспокоенность задержания Климента и заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого.

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