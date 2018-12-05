Кличко: Скандальне будівництво на Осокорках не може продовжуватися без рішення Містобудівної ради

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Крапку у конфлікті навколо будівництва на Осокорках має поставити Містобудівна рада. До того, як вона ухвалить рішення, ніяких робіт на об’єкті відбуватися не повинно. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками забудовника, громадськими активістами та керівниками профільних департаментів КМДА, про це повідомляє УНН з посиланням на сайт мера.