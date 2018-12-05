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Кличко: Скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета

Киев • УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет. До того, как он примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами и руководителями профильных департаментов КГГА, об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт мэра.

Кличко: Скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета

"Ключевой вопрос - если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, сады, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное - мы должны прежде всего учитывать интересы общества", - заявил Кличко.

Застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов.

"Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, - отметил Кличко. - Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общины мы не можем продолжать строительство", - подчеркнул мэр.

Он призвал все стороны соблюдать законность и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию для получения сомнительных политических дивидендов.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания - застройщик "Контактбудсервис" должен городскому бюджету 65 млн гривен за аренду земли. А освоение участка должно были начать еще до 2008 года.

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