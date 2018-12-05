Кличко: Скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета

"Ключевой вопрос - если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, сады, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное - мы должны прежде всего учитывать интересы общества", - заявил Кличко.

Застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов.

"Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, - отметил Кличко. - Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общины мы не можем продолжать строительство", - подчеркнул мэр.

Он призвал все стороны соблюдать законность и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию для получения сомнительных политических дивидендов.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания - застройщик "Контактбудсервис" должен городскому бюджету 65 млн гривен за аренду земли. А освоение участка должно были начать еще до 2008 года.