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Опалювальний сезон: що прогнозували торік і чого чекати наступної зими

Опалювальний сезон: що прогнозували торік і чого чекати наступної зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Цьогоріч Україна входить у новий опалювальний сезон максимально готовою, але не відновленою на 100%, заявляють в Укренерго. Міський голова Києва Віталій Кличко минулого року в інтерв’ю виданню "Бабель" в цей період прогнозував, що взимку в столичних оселях може бути холодно, пише УНН.

Деталі

Столична влада  минулого року заявляла, що готувалась до будь-якого розвитку подій.

"Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж ми набагато краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому", - говорив міський голова Києва.

Водночас, Кличко тоді наголошував, що не треба сподіватися, що все буде добре і зима пройде без форс-мажорів.

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"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ — це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях.

Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло", - наголосив Кличко.

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За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького цьогоріч легкої зими теж ніхто не обіцятиме, але він висловив впевненість, що українська енергосистема вистоїть.

«Звичайно, що ми будемо починати наступний опалювальний сезон маючи менший запас міцності в енергосистемі, ніж минулого року. Відновити на 100% всі ці пошкоджені об’єкти за декілька місяців неможливо. Але точно можу сказати, що ми увійдемо в опалювальний сезон максимально готовими», — підкреслив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в інтерв'ю Forbes, підготовка до опалювального сезону триває у двох площинах - енергетичній та військовій.

"Я думаю, що ми будемо входити в зиму приблизно з тими ж потужностями, які в нас були торік. Потрібно розуміти, що готовність до зими і взагалі енергетична система - це не тільки генеруюча потужність. Електроенергію, яка десь виробилася, дуже часто потрібно транспортувати до регіонів, і потім розподілити через розподільчі мережі обленерго до кінцевих споживачів. Тому, важливо, щоб усе це працювало", - сказав він.

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