В Укренерго пояснили, чому Україна не може накопичити електроенргію "про запас"

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Влітку енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів електрикою на той час, поки електростанції ремонтуються після російських обстрілів та виснажливої роботи на максимумі. Є кілька об'єктивних факторів, що не дозволяють накопичити електроенергію, щоб через деякий час використати її, у якості головного резерву для покриття можливого дефіциту, пояснили у Національній енергетичній компанії.

Найбільша на сьогодні у світі працююча система накопичення електроенергії (США) має потужність 400 МВт, що дорівнює двом блокам на Українських теплових електростанцій (ТЕС). ЇЇ місткість - 1600 Мвт-год дозволяє забезпечувати електроенергією 300 тисяч домівок протягом 4 годин. За даними Міненерго, через російські атаки в Україні з жовтня по березень тільки на ТЕС було обстріляно 19 блоків, багато з них по кілька разів. Також зазнали серйозних пошкоджень гідроелектростанції та теплоелектроцентралі.

Данія цьогоріч почне будівництво системи накопичення енергії, яка дозволить «консервувати» електроенергію вітрових електростанцій у вигляді тепла - в розплавленій солі при температурі 700 градусів. Таке зберігання вважається довготривалим – однак на практиці тривалість зберігання складає максимум два тижні.

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Уряд Західної Австралії у бюджеті на липень 2023 - червень 2024 передбачив фінансування двох проектів будівництва систем накопичення енергії потужністю 500 МВт та 200 МВт. Рік робіт коштуватиме австралійському штату понад 1,8 млрд доларів США – і це лише частина коштів, які інвестуються у проекти. Інвестиції у систему накопичення потужністю 200 МВт, що будується із 2020 року, на початку складали 155 млн доларів США, але проект у процесі будівництва постійно дорожчав.

Коли через крижаний шторм в грудні 2022 року у штаті Теннессі температура, уперше за 26 років, впала нижче 0 градусів, “батарейки” компанії Tennessee Valley Authority втратили 20% електроенергії. Через це компанія не змогла забезпечити споживачам стабільне енергопостачання при збільшенні потреби в електриці: не вистачило 17% потужності.

В Україні на сьогодні сертифікована тільки одна система накопичення електроенергії потужністю лише 1 МВт та місткістю 2,25 МВт-год. Ще кілька проектів будуються, але коли вони будуть введені в роботу – спрогнозувати за нинішніх умов важко, зазначили в Укренерго.

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Як зазначає Національна енергетична компанія, єдиним технічним рішенням для довготривалого зберігання електроенергії є перетворення електроенергії у водень та метан. Але це досить вартісний процес, будівництво одного заводу для перетворення енергії на водень потужністю 60 МВт у Фінляндії коштуватиме 162 млн євро. В Україні ця технологія поки що не використовується через фінансові чинники.

Наразі найдоступнішим способом покрити дефіцит потужності є імпорт електроенергії, який при потребі може здійснюватись з сусідніх країн-членів об’єднаної мережі континентальної Європи ENTSO-E. Рішення про поетапне збільшення обсягів імпорту електроенергії було прийнято влітку 2022 року - менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем. Зараз дозволений обсяг імпорту до блоку Україна/Молдова становить 1050 МВт.

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