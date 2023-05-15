В Укрэнерго объяснили, почему Украина не может накопить электроэнергию "про запас"

Детали

Летом энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей электричеством на то время, пока электростанции ремонтируются после российских обстрелов и изнурительной работы на максимуме. Есть несколько объективных факторов, которые не позволяют накопить электроэнергию, чтобы через некоторое время использовать ее, как главный резерв, для покрытия возможного дефицита, объяснили в Национальной энергетической компании.

Крупнейшая на сегодня в мире работающая система накопления электроэнергии (США) имеет мощность 400 МВт, что равно двум блокам на Украинских тепловых электростанций (ТЭС). Ее емкость - 1600 МВт-ч - позволяет обеспечивать электроэнергией 300 тыс. домов на протяжении 4 часов. По данным Минэнерго, из-за российских атак в Украине с октября по март только на ТЭС было обстреляно 19 блоков, многие из них по несколько раз. Также получили серьезные повреждения гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Дания в этом году начнет строительство системы накопления энергии, которая позволит «консервировать» электроэнергию ветровых электростанций в виде тепла - в виде расплавленной соли при температуре 700 градусов. Такое хранение считается долговременным – однако на практике это будет длиться максимум две недели.

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Правительство Западной Австралии в бюджете на июль 2023 - июнь 2024 предусмотрело финансирование двух проектов строительства систем накопления энергии мощностью 500 МВт и 200 МВт. Год работ будет стоить австралийскому штату более 1,8 млрд долларов США – и это лишь часть средств, которые инвертируются в проекты. Инвестиции в систему накопления мощностью 200 МВт, которая строится с 2020 года, в начале составляли 155 млн долларов США, но проект в процессе строительства постоянно дорожал.

Когда из-за ледяного шторма в декабре 2022 года в штате Теннесси температура, впервые за 26 лет, упала ниже 0 градусов, “батарейки” компании Tennessee Valley Authority потеряли 20% электроэнергии. Из-за этого компания не смогла обеспечить потребителям стабильное энергоснабжение при увеличении потребности в электричестве: не хватило 17% мощности.

В Украине на сегодня сертифицирована только одна система накопления электроэнергии мощностью всего 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч. Еще несколько проектов строятся, но когда они будут введены в работу – спрогнозировать в нынешних условиях трудно, сообщили в Укрэнерго.

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Как отмечает Национальная энергетическая компания, единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии является преобразование электроэнергии в водород и метан. Но оно достаточно дорогое, строительство одного завода для преобразования энергии в водород мощностью 60 МВт в Финляндии будет стоить 162 млн евро. В Украине эта технология пока не используется по финансовым причинам.

Сейчас самым доступным способом покрыть дефицит мощности является импорт электроэнергии, который при необходимости может осуществляться из соседних стран-членов объединенной сети континентальной Европы ENTSO-E. Решение о поэтапном увеличении объемов импорта электроэнергии было принято летом 2022 года - менее чем через три месяца после синхронизации украинской и европейской энергосистем. Сейчас разрешенный объем импорта в блок Украина/Молдова составляет 1050 МВт, пишет Укрэнерго.

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