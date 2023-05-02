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У Туреччині відкривається найбільша сонячна електростанція у Європі

У Туреччині відкривається найбільша сонячна електростанція у Європі

Київ • УНН

 • 880266 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У турецькій провінції Конья 5 травня відкриється побудована за підтримки британського уряду найбільша сонячна електростанція у Європі, вартістю 1 млрд доларів. Очікується, що вона задовільнить 1% потреб споживання електроенергії в Туреччині на рік, пише УНН з посиланням на турецьке Anadolu.

Деталі

Сонячної електростанція (СЕС) «Карапинар», яку планується відкрити 5 травня у провінції Конья, потужністю 1350 МВт, належить компанії Kalyon Energy. За даними пресслужби компанії, СЕС «Карапинар» охоплює площу 20 млн кв. метрів.

Монтажні роботи на майданчику сонячної електростанції стартували у січні 2020 року. З виведенням на повну силу СЕС «Карапинар» збільшить частку встановленої потужності сонячної енергетики Туреччини на 20 відсотків.

Сонячна електростанція складається з 3 256 038 сонячних панелей, вироблених на підприємстві Kalyon Fotovoltaik.
Активну фінансову підтримку проекту надав британський уряд. Загальна вартість проекту СЕС оцінюється в 1 млрд доларів. Значну частку цієї суми виділено по лінії британського експортно-кредитного агентства UKEF.

Сонячна електростанція вироблятиме щорічно 3 млрд кВт електроенергії, що відповідає 1 відсотку споживання електроенергії в Туреччині. За рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб. Крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

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