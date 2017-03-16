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У Туреччині побудують найбільшу в світі сонячну електростанцію

У Туреччині побудують найбільшу в світі сонячну електростанцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чотири турецькі компанії спільно з іноземними партнерами подали заявки на участь в тендері на будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 мегават у місті Карапинарі в провінції Конья. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

За повідомленням міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, термін подачі заявок закінчився 14 березня 2017 року.

Для реалізації проекту заплановано побудувати завод з виробництва фотоелектричних модулів сумарною потужністю 500 мегават на рік, які будуть використовуватися для виробництва електроенергії.

Будівництво заводу розпочнеться після підписання угоди з компанією-переможцем тендеру і завершиться протягом 21 місяця.

У разі успішності проекту, електростанція в Карапинарі може стати найбільшою в світі.

Як повідомляв УНН, Європейський банк реконструкції та розвитку подав заявку на фінансування будівництва сонячних електростанцій у зоні відчуження в Україні.

Раніше в Індії відкрили найбільшу у світі сонячну електростанцію.

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