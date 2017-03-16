В Турции построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

По сообщению министерства энергетики и природных ресурсов Турции, срок подачи заявок закончился 14 марта 2017 г.

Для реализации проекта планируется построить завод по производству фотоэлектрических модулей суммарной мощностью 500 мегаватт в год, которые будут использоваться для производства электроэнергии.

Строительство завода начнется после подписания соглашения с компанией-победителем тендера и завершится в течение 21 месяца.

В случае успешности проекта, электростанция в Карапынаре может стать крупнейшей в мире.

Как сообщал УНН, Европейский банк реконструкции и развития подал заявку на финансирование строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения в Украине.

Ранее в Индии открыли крупнейшую в мире солнечную электростанцию.