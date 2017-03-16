В Турции построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Четыре турецкие компании совместно с иностранными партнерами подали заявки на участие в тендере на строительство солнечной электростанции мощностью 1000 мегаватт в городе Карапынаре в провинции Конья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
По сообщению министерства энергетики и природных ресурсов Турции, срок подачи заявок закончился 14 марта 2017 г.
Для реализации проекта планируется построить завод по производству фотоэлектрических модулей суммарной мощностью 500 мегаватт в год, которые будут использоваться для производства электроэнергии.
Строительство завода начнется после подписания соглашения с компанией-победителем тендера и завершится в течение 21 месяца.
В случае успешности проекта, электростанция в Карапынаре может стать крупнейшей в мире.
Как сообщал УНН, Европейский банк реконструкции и развития подал заявку на финансирование строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения в Украине.
Ранее в Индии открыли крупнейшую в мире солнечную электростанцию.