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Електростанції почали ремонти для підготовки до наступної зими - Укренерго

Електростанції почали ремонти для підготовки до наступної зими - Укренерго

Київ • УНН

 • 499213 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні на електростанціях почали ремонти для підготовки до наступної зими, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби. Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Доповнення

Енергосистема зазнала безпрецедентних пошкоджень. Для відновлення рівня надійності, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу, вказали в Укренерго.

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