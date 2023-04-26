Электростанции начали ремонты для подготовки к следующей зиме - Укрэнерго

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"По состоянию на сегодня производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Все еще продолжается половодье. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток. Электростанции начали ежегодную ремонтную кампанию, которая является обязательной для подготовки к зимнему периоду. Сейчас выход в ремонт нескольких энергоблоков компенсируется активной работой гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Детали

Ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам.

Дополнение

Энергосистема претерпела беспрецедентных повреждений. Для восстановления уровня надежности, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени, указали в Укрэнерго.