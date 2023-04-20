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Підготовка до наступної зими йде одразу в трьох напрямках - Укренерго

Підготовка до наступної зими йде одразу в трьох напрямках - Укренерго

Київ • УНН

 • 656158 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За час минулого опалювального сезону було понад 250 влучань ворога по об’єктах енергосистеми України. З огляду на це підготовка до наступної зими буде акцентуватись на забезпеченні протиповітряною обороною, цивільному захисті та фахівцях з обслуговування енергооб'єктів. Це буде коштувати 1 млрд доларів, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Україна готується до наступної зими одразу в трьох напрямках, кожен із яких є критично важливим для енергетики: наявність спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання; посилення протиповітряної оборони; цивільний захист об’єктів. За оцінкою Світового банку та ПРООН, першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цього року становлять майже 1 млрд доларів, вказали у НЕК. 

Цитата

«Щодо обладнання – воно замовлене й активно виготовляється якраз під наступний опалювальний сезон, щоб ми могли відновити запас міцності. І по цивільному захисту – разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах. Формат цього захисту, проектну документацію ми розголошувати не будемо, але до наступної зими маємо уже захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми», - зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, наявність обладнання, яке «Укренерго» накопичило під час проведення модернізації своїх об’єктів у попередні роки, та наявність у компанії тисяч фахівців, які можуть проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.

«Якби не було у нас всередині компанії співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо», - додав Кудрицький.

Доповнення

З 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж минулого року – Галущенко

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