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Понад 1200 ракет та дронів випустила росія по українських енергооб'єктах: Укренерго підсумувало найважчу зиму

Понад 1200 ракет та дронів випустила росія по українських енергооб'єктах: Укренерго підсумувало найважчу зиму

Київ • УНН

 • 931686 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Укренерго оприлюднило інфографіку про найважчий опалювальний сезон в історії української енергосистеми у цифрах, повідомивши, зокрема, що росія випустила понад 1200 ракет та дронів по українських енергооб'єктах, пише УНН.

Цитата

"Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції", - вказали в Укренерго.

Деталі

За оцінкою Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

При цьому вказано, що від міжнародних партнерів «Укренерго» вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. "Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", - зазначили у компанії.

"Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Не можемо розраховувати, що російські атаки припиняться. Але будемо 24/7 робити усе можливе, щоб в українських містах не згасало світло", - підсумували в Укренерго.

Доповнення

В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.

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