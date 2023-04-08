Более 1200 ракет и дронов выпустила россия по украинским энергообъектам: Укрэнерго подытожило самую тяжелую зиму

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"Ни одна европейская энергосистема не испытывала такой масштабной попытки уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них таки попали в цель - 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разной степени повреждения все тепловые и гидроэлектростанции", - указали в Укрэнерго.

Детали

По оценке Всемирного банка и ПРООН, масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме исключительные: только первоочередные потребности на восстановление и защиту высоковольтной сети «Укрэнерго» в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

При этом указано, что от международных партнеров «Укрэнерго» уже получило почти 500 единиц оборудования, еще больше изготавливается и едет в Украину. "Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодня, возвращено в работу, хотя иногда и частично, 80% поврежденной магистральной сети", - отметили в компании.

"Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не гас свет", - подытожили в Укрэнерго.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.