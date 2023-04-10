Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж минулого року – Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж минулого року. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.
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"Ми відновили експорт. Насправді це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи.
І зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", - зазначив Галущенко.
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Міністр додав, що наразі планується збільшення перетинів між Україною та Польщею, що зокрема дозволить наростити обсяги експорту.
Водночас Галущенко наголосив, що ключовим завданням для України є забезпечення внутрішніх потреб в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.
Нагадаємо
В Укренерго заявили, що експорт електроенергії відновлюється з 11 квітня.