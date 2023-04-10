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Експорт електроенергії відновлюється із 11 квітня - Укренерго

Експорт електроенергії відновлюється із 11 квітня - Укренерго

Київ • УНН

 • 691908 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На 10 квітня обмеження споживання електроенергії відсутні. Із 11 квітня відновлюється експорт електроенергії: перші поставкаи очікуються у Молдову, повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 10 квітня виробництво електроенергії повністю покриває споживання, зберігається достатній резерв потужності. Обмеження споживання наразі відсутні. Імпорт електроенергії незначний. Натомість вже з 11 квітня відновлюється експорт: перші поставки очікуються у Молдову", - ідеться у повідомленні Укренерго.

Деталі

Як вказали в НЕК, "Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня". "За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників", - зазначили у НЕК.

Окрім цього, як повідомляється, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину, зазначили в НЕК.

Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Таке рішення ухвалило Міненерго у п’ятницю, 8 квітня.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - зазначили в НЕК.

Щодо ситуації в енергосиситемі України в Укренерго вказують, що впродовж минулого тижня виробництво електроенергії повністю покривало потреби споживачів. В енергосистемі також був резерв потужності, що підвищувало надійність її роботи. 

"Споживання упродовж тижня коливалось: зростало на початку та в середині тижня під час похолодання та знижувалось в кінці тижня під час потепління. Через збільшення навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога, та через зменшення генерації з відновлювальних джерел 5 квітня застосовувалися обмеження споживання на Житомирщині. У решті регіонів обмежень споживання упродовж тижня не було", - вказали в Укренерго.

Внаслідок несприятливих погодних умов, як вказано, 7 квітня були зафіксовані відключення у розподільчих мережах у Чернівецькій області. Живлення споживачів було відновлене упродовж доби.

Доповнення

Міністр енергетики Галущенко 7 квітня повідомив, що Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

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