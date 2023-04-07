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Україна починає процес відновлення експорту електроенергії

Україна починає процес відновлення експорту електроенергії

Київ • УНН

 • 1063013 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Як інформує Міністерство енергетики України, відповідний документ підписав міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

“Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - зазначив Галущенко.

Деталі

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів - пріоритет.

За словами міністра, збільшення генерації та відкриття експорту - це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.

Контекст

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Враховуючи, що на експортерів були покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, з отриманих експортерами прибутків на підтримку пільгової ціни для населення було сплачено 2,8 мільярда гривень.

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