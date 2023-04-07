Україна починає процес відновлення експорту електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Як інформує Міністерство енергетики України, відповідний документ підписав міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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“Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - зазначив Галущенко.
Деталі
Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів - пріоритет.
За словами міністра, збільшення генерації та відкриття експорту - це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.
Контекст
Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.
Враховуючи, що на експортерів були покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, з отриманих експортерами прибутків на підтримку пільгової ціни для населення було сплачено 2,8 мільярда гривень.