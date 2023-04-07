Украина начинает процесс восстановления экспорта электроэнергии

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“Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы достигли благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг - открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры», - отметил Галущенко.

Детали

Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка. Глава Минэнерго акцентировал на том, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей - приоритет.

По словам министра, увеличение генерации и открытие экспорта - это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

Контекст

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.

Учитывая, что на экспортеров были возложены специальные обязанности по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, из полученных экспортерами прибылей на поддержку льготной цены для населения было уплачено 2,8 миллиарда гривен.