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Экспорт электроэнергии возобновляется с 11 апреля - Укрэнерго

Экспорт электроэнергии возобновляется с 11 апреля - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 691901 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На 10 апреля ограничения потребления электроэнергии отсутствуют. С 11 апреля возобновляется экспорт электроэнергии: первые поставки ожидаются в Молдову, сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10 апреля производство электроэнергии полностью покрывает потребление, сохраняется достаточный резерв мощности. Ограничения потребления пока отсутствуют. Импорт электроэнергии незначительный. Зато уже с 11 апреля возобновляется экспорт: первые поставки ожидаются в Молдову", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Детали

Как указали в НЭК, "Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля". "По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", - отметили в НЭК.

Кроме этого, как сообщается, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Также сейчас согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию, отметили в НЭК.

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу, 8 апреля.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, пока доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах", - отметили в НЭК.

Относительно ситуации в энергосиситеме Украины в Укрэнерго указывают, что в течение прошлой недели производство электроэнергии полностью покрывало потребности потребителей. В энергосистеме также был резерв мощности, что повышало надежность ее работы. 

"Потребление в течение недели колебалось: росло в начале и в середине недели во время похолодания и снижалось в конце недели во время потепления. Из-за увеличения нагрузки на работающее оборудование, которое было повреждено во время террористических атак врага, и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников 5 апреля применялись ограничения потребления в Житомирской области. В остальных регионах ограничений потребления в течение недели не было", - указали в Укрэнерго.

Вследствие неблагоприятных погодных условий, как указано, 7 апреля были зафиксированы отключения в распределительных сетях в Черновицкой области. Питание потребителей было восстановлено в течение суток.

Дополнение

Министр энергетики Галущенко 7 апреля сообщил, что Украина начинает процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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