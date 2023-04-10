Украина планирует экспортировать в Европу большие объемы электроэнергии, чем в прошлом году - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина планирует экспортировать в Европу большие объемы электроэнергии, чем в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.
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"Мы возобновили экспорт. На самом деле это наш ответ на российские варварские атаки, это доказательство того, что у государства-террориста ничего не получилось с точки зрения уничтожения нашей энергетической системы.
И сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры и по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", - отметил Галущенко.
Детали
Министр добавил, что сейчас планируется увеличение пересечений между Украиной и Польшей, что в частности позволит нарастить объемы экспорта.
В то же время Галущенко отметил, что ключевой задачей для Украины является обеспечение внутренних потребностей в электроэнергии, и в случае изменения ситуации экспорт может быть остановлен.
Напомним
В Укрэнерго заявили, что экспорт электроэнергии возобновляется с 11 апреля.