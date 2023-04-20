Подготовка к следующей зиме идет сразу в трех направлениях - Укрэнерго

Детали

Украина готовится к следующей зиме сразу в трех направлениях, каждое из которых является критически важным для энергетики: наличие специалистов, которые могут проводить ремонты, и запасов оборудования; усиление противовоздушной обороны; гражданская защита объектов. По оценке Всемирного банка и ПРООН, первоочередные потребности на восстановление и защиту высоковольтной сети «Укрэнерго» в этом году составляют почти 1 млрд долларов, указали в НЭК.

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«По оборудованию – оно заказано и активно изготавливается как раз под следующий отопительный сезон, чтобы мы могли восстановить запас прочности. И по гражданской защите – вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины реализуется программа по усилению пассивной защиты на наиболее критических объектах. Формат этой защиты, проектную документацию мы разглашать не будем, но до следующей зимы должны уже защитить целый ряд критически важных объектов энергосистемы», - отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, наличие оборудования, которое «Укрэнерго» накопило во время проведения модернизации своих объектов в предыдущие годы, и наличие в компании тысяч специалистов, которые могут проводить ремонты, помогли пройти прошлый отопительный сезон в условиях войны.

«Если бы не было у нас внутри компании сотрудников, которые занимаются восстановлением, мы бы не вытянули. Потому что на подрядчиков в таких экстремальных условиях полагаться невозможно», - добавил Кудрицкий.

Дополнение

С 10 октября россияне выпустили по ключевым энергетическим объектам более 1200 ракет и дронов, более 250 из них попали в цель. В результате было повреждено 43% магистральных сетей. Кроме того, из-за оккупации сейчас более 10 ГВт установленных мощностей генерации пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также ряд ТЭС и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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