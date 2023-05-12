Україна продовжує експорт електроенергії до двох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Електроенергії вистачає на покриття потреб усіх категорій споживачів, експорт електрики у Молдову та Польщу іде вдень та вночі. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 12 травня енергосистема працює стабільно. Електроенергії наразі достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів. Триває активна ремонтна кампанія на теплових та атомних електростанціях. Потужність енергоблоків, які виведені у ремонт, наразі компенсується активною роботою гідроелектростанцій, а також сезонним збільшенням генерації на сонячних та вітрових електростанціях", - повідомили у компанії.
"Продовжується експорт електроенергії у Молдову та Польщу у нічні та денні години. Імпорт наразі відсутній", - зазначили у НЕК.
Як зазначається, ворог продовжує обстріли прифронтових та прикордонних районів 5 областей - Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської. На Донеччині через обстріли на ранок 12 травня була знеструмлена вугільна шахта. Також росіяни обстріляли один із районів на Харківщині.
Водночас, за добу було відновлене живлення близько 22 тис. споживачів на Запоріжжі, Донеччині та Сумщині. Триває заживлення споживачів на Чернігівщині та Херсонщині.
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