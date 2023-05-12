Украина продолжает экспорт электроэнергии в две страны

Детали

"По состоянию на 12 мая энергосистема работает стабильно. Электроэнергии на данный момент достаточно для покрытия потребностей всех категорий потребителей. Продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях. Мощность энергоблоков, которые выведены в ремонт, пока компенсируется активной работой гидроэлектростанций, а также сезонным увеличением генерации на солнечных и ветровых электростанциях", - сообщили в компании.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу в ночные и дневные часы. Импорт на данный момент отсутствует", - отметили в НЭК.

Как отмечается, враг продолжает обстрелы прифронтовых и приграничных районов 5 областей - Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской. В Донецкой области из-за обстрелов на утро 12 мая была обесточена угольная шахта. Также россияне обстреляли один из районов Харьковской области.

В то же время, за сутки было восстановлено питание около 22 тыс. потребителей в Запорожье, Донецкой и Сумской областях. Продолжается запитка потребителей в Черниговской и Херсонской областях.

Напомним

В профильном комитете ВР заявили, что массовые отключения света летом маловероятны.