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Украина продолжает экспорт электроэнергии в две страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Электроэнергии хватает на покрытие потребностей всех категорий потребителей, экспорт электричества в Молдову и Польшу идет днем и ночью. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 12 мая энергосистема работает стабильно. Электроэнергии на данный момент достаточно для покрытия потребностей всех категорий потребителей. Продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях. Мощность энергоблоков, которые выведены в ремонт, пока компенсируется активной работой гидроэлектростанций, а также сезонным увеличением генерации на солнечных и ветровых электростанциях", - сообщили в компании.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу в ночные и дневные часы. Импорт на данный момент отсутствует", - отметили в НЭК.

Как отмечается, враг продолжает обстрелы прифронтовых и приграничных районов 5 областей - Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской. В Донецкой области из-за обстрелов на утро 12 мая была обесточена угольная шахта. Также россияне обстреляли один из районов Харьковской области.

В то же время, за сутки было восстановлено питание около 22 тыс. потребителей в Запорожье, Донецкой и Сумской областях. Продолжается запитка потребителей в Черниговской и Херсонской областях.

Напомним

В профильном комитете ВР заявили, что массовые отключения света летом маловероятны.

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