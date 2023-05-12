У профільному комітеті ВР заявили, що масові відключення світла влітку малоймовірні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Повернення до графіків відключень електроенергії малоймовірне, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Комітету Верховної Ради України енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, пише УНН.
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"Імовірність відключення електричної енергії низька. По-перше, тому що споживання електричної енергії в літній період відносно нижче за зимовий період. По-друге, тривалість світлового дня влітку довша, а сонячних днів більше, відповідно, виробництво електричної енергії на сонячних електростанціях може покривати денні піки споживання електроенергії", - пояснив він.
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Водночас Герус попередив, що влітку очікуються певні пікові навантаження на енергосистему через використання електроенергії для охолодження приміщень.
"Як взимку, так і влітку спостерігаються піки енергоспоживання. Чи є ризики відключення електричної енергії? Так, вони є, тому що продовжуються масовані ракетні обстрілі об’єктів енергетичної інфраструктури", - сказав він.
За словами голови комітету ВР, "складними" можуть бути періоди вечірнього споживання електроенергії - з 19.00 до 22.00.
Нагадаємо
Міністерство енергетики України спростувало інформацію щодо можливих графіків відключень світла у травні.