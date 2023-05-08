У Міненерго спростували фейк щодо можливих гафіків відключень світла у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Міненерго спростували фейк щодо можливих гафіків відключень світла у травні. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.
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"Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам.
Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності! Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується", - йдеться в повідомленні.
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Міністр енергетики України Герман Галущенко також відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.
"Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання.
Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", - додав Галущенко.
Зазначається, що наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури.
Нагадаємо
В Украенерго заявили, що нічна ворожа атака дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває.