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В Минэнерго опровергли фейк по поводу возможных гафиков отключений света в мае

В Минэнерго опровергли фейк по поводу возможных гафиков отключений света в мае

Киев • УНН

 • 984911 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Минэнерго опровергли фейк по поводу возможных гафиков отключений света в мае. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Цитата

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставки электроэнергии бытовым потребителям.

Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введение никаких графиков ограничений на поставку электроэнергии не планируется", - говорится в сообщении.

Детали

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также отметил, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. В частности, Министерством энергетики совместно со всеми энергетическими компаниями генерирующей, передающей и распределяющей электроэнергию страны составлен оптимизированный график ремонтов.

"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление.

Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось упразднить ограничение поставок электроэнергии потребителям", - добавил Галущенко.

Отмечается, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.

Напомним

В Украэнерго заявили, что ночная вражеская атака дронами не имела последствий для энергосистемы, экспорт продолжается.

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