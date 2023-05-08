В Минэнерго опровергли фейк по поводу возможных гафиков отключений света в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Минэнерго опровергли фейк по поводу возможных гафиков отключений света в мае. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.
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"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставки электроэнергии бытовым потребителям.
Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введение никаких графиков ограничений на поставку электроэнергии не планируется", - говорится в сообщении.
Детали
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также отметил, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. В частности, Министерством энергетики совместно со всеми энергетическими компаниями генерирующей, передающей и распределяющей электроэнергию страны составлен оптимизированный график ремонтов.
"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление.
Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось упразднить ограничение поставок электроэнергии потребителям", - добавил Галущенко.
Отмечается, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.
Напомним
В Украэнерго заявили, что ночная вражеская атака дронами не имела последствий для энергосистемы, экспорт продолжается.