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Нічна ворожа атака дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває - Укренерго

Нічна ворожа атака дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває - Укренерго

Київ • УНН

 • 1125245 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Нічна ворожа атака дронами не мала наслідків для енергосистеми України, але через обстріли армії рф є пошкодження в мережах у 5 областях, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі. Однак через російські обстріли уздовж лінії фронту та обстріли прикордоння знову є пошкодження у розподільчих мережах (обленерго) у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.

Наразі на Сумщині знеструмленими залишаються близько 1 тис. споживачів, на Чернігівщині – близько 1,2 тис. споживачів. На Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів, повідомили у компанії.

Енергетики Дніпропетровщини завершили відновлення енергопостачання 4,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли. А фахівці "Харківобленерго" повністю відновили живлення села Гракове, яке понад рік було знеструмленим через окупацію, що тривала до середини вересня 2022 року, та бойові дії, зазначили у НЕК

"Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції", - зазначили в Укренерго.

"Триває експорт в Молдову у нічні та денні години, також відсьогодні відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається", - вказали у компанії.

Нагадаємо

У небі над Украною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.

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